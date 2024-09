Gelbison Women: buon pari in trasferta per le cilentane

Nel girone C di Serie C dopo l’anticipo del sabato della Salernitana con il Lecce, con la sconfitta di misura delle granata, la Gelbison Women era di scena in trasferta sul campo della Roma Calcio Femminile.

Gelbison Women: pari sul campo della Roma Calcio Femminile

Buon pari per e quarto risultato utile consecutivo per le rossoblù di mister Tarabusi, che salgono cosi ad 8 punti in classifica, che impattano per 1-1 contro le forti capitoline, reduci da tre successi di fila. Le ospiti scendono in campo con una formazione simile a quella proposta di sette giorni fa. In campo, infatti, dal primo minuto la confermata Costantino tra i pali con Orsi, Grecu, Visani e Borrelli nel pacchetto arretrato a quattro con Cicchinelli, Romeo e Valdez in mediana e Sacco e Vergari a supporto del centravanti Avallone. Sono le ospiti a passare avanti nel primo tempo con il capitano Michela Romeo che dagli undici metri va in rete, siglando la sua quarta marcatura stagionale. Le rossoblù non corrono particolari rischi sino al 43′ quando Bartozzi trova il pari sfruttando una disattenzione difensiva delle cilentane.

Una gara combattuta continua con occasioni da ambo i lati sino al triplice fischio: il match si chiude cosi sul definitivo 1-1 che divide equamente la posta in palio.

Le parole del tecnico cilentano Emiliano Tarabusi

Il tecnico Tarabusi nel post gara ha analizzato cosi la contesa tramite i canali del club: “Lo reputo un buon punto su un campo ostico. La Roma si è rivelata l’ottima squadra che ci aspettavamo, confermando la bontà di una rosa capace di vincere tutte le gare giocate”.

Sul pari il mister ex Pontedera aggiunge: “Il punto è guadagnato perchè qui in pochi non usciranno sconfitti, abbiamo fatto bene nel primo tempo e nella ripresa potevamo essere un po’ più cattivi in avanti”.

In chiusura Tarabusi sottolinea: “Ricordiamo che siamo una squadra nuova che sta trovando rapidamente la sua quadratura. Siamo state mature nella gestione della palla e nella lettura dei momenti della partita. Siamo una squadra che potrà divertire”.

Nel prossimo turno la Gelbison riceverà al “Valentino Giordano” il Trastevere, unica squadra a punteggio pieno nel raggruppamento, nel quinto turno di campionato mentre la Salernitana farà visita al Frosinone.