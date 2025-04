Gelbison Women: le cilentane ‘vedono’ la vetta | VIDEO

Quattro squadre in sei punti, in un torneo fino ad ora tutt’altro che banale. Ancora tanti punti interrogativi, infatti, restano sulla formazione che si andrà ad aggiudicare il primo posto, che vale in salto di categoria. Questo il riassunto sulla parte finale del girone C di Serie C femminile che vede impegnata la Gelbison, formazione neopromossa che si sta facendo rispettare nel torneo nazionale.

Classifica cortissima in testa al campionato

Il campionato vede, al momento, in testa il Trastevere con 58 punti, tre in più delle cilentane che inseguono a quota 55. Le due formazioni hanno dalla loro, però, una gara in più disputata rispetto a Roma Calcio Femminile e Frosinone, terza e quarta forza del raggruppamento a -4 e -6 dalla vetta ma con una gara in meno giocata. Al ritorno in campo, infatti, il Trastevere primo della classe resterà fermo ai box, regalando la possibilità di una classifica ancora più corta rispetto a quella attuale. Gelbison e Roma Calcio Femminile saranno infatti di scena in trasferta contro Nitor Brindisi e Giovanile Rocca, squadre che chiudono la classifica.

Potrebbe rivelarsi, dunque, una formalità per le due squadre il prossimo match con la forte possibilità di vedere una vetta con Trastevere e Gelbison a 58 e la Roma Calcio Femminile a 57, con le cilentane che avrebbero però una gara in più dalla loro. Più complicato l’intreccio del Frosinone che proverà a tenere il passo sul campo dell’ostico Palermo, attualmente sesto.

Il tutto potrebbe mettere ulteriore interesse su un finale che vede attualmente quattro squadre in sei punti, in un torneo fino ad ora tutt’altro che banale.