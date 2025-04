Serie D: la Gelbison cade contro l’Atletico Lodigiani e dice addio al sogno promozione diretta

Giovedì nero per la Gelbison dice addio al sogno promozione. Decisiva la doppietta di Marcheggiani per la squadra di casa nel primo tempo.

Il primo tempo

La prima frazione si apre con l’Atletico Lodigiani che passa in vantaggio dopo pochi minuti, grazie ad una splendida azione di contropiede capitalizzata da Marcheggiani per l’1-0. La Gelbison accusa il colpo e non riesce a reagire, ne approfitta ancora la squadra di casa che trova il raddoppio sempre con Marcheggiani sugli sviluppi di calcio piazzato, con un colpo di testa mette a segno il 2-0. Dopo il doppio colpo I Cilentani provano a rendersi pericolosi con Dambros e Prado, ma il risultato non cambia, si va al riposo sul 2-0.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Gelbison con i cambi prova a rientrare in partita, superata la metà del secondo tempo, arriva la rete del 2-1, grazie a Viscomi che è lesto a depositare in rete una palla vagante nell’area di rigore avversaria.

Nel finale la Gelbison prova a riversarsi in avanti alla ricerca del pari, ma è tutto inutile, la partita termina con il risultato di 2-1. Sconfitta amara per la Gelbison che dice addio alla possibilità di promozione diretta tra i professionisti.