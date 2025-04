Weekend da dimenticare per la Gelbison. I tifosi rossoblù hanno assistito al pari interno dei vallesi contro il Trastevere. Un pirotecnico 3 a 3 che consegna il primato al Guidonia che in scioltezza superava l’Ilvamaddalena.

Nel dopogara mister Giampà si è mostrato deluso per il risultato, assumendosi, però, tutte le responsabilità in particolare per i cambi a suo dire tardivi.