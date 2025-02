Gelbison Women: le cilentane cedono alla capolista Roma Calcio Femminile

Nel diciannovesimo turno del girone C di Serie C la Gelbison ospitava al ‘Valentino Giordano’, di Castelnuovo Cilento, la Roma Calcio Femminile. Sfida d’alta classifica tra le capitoline, al comando del raggruppamento, e le cilentane il lotta per la prima piazza che vale il salto di categoria.

Termina 1-2 per le ospiti una sfida equilibratissima decisa dalla maggiore freddezza in attacco delle romane. Mister Tarabusi si affida in avvio a Costantino tra i pali con Modafferi, Orsi, Grecu e Visani nel pacchetto arretrato con Valdes, Vergari e Cicchinelli nel mezzo a sostegno di Sacco, Avallone e Donato davanti.

La gara

Inizio di gara con la Gelbison a cercare di impensierire la retroguardia ospite. Primo acuto per le rossoblù con Vitaletti pronta al 17’a chiudere in angolo sul tiro di Valdes. Passano due giri di lancette che Giacobbi, sul fronte opposto, dopo una bella ripartenza vede il suo tiro chiuso in corner.

Una Gelbison in controllo subisce il vantaggio delle ospiti al 28′: dopo una bella discesa sulla destra le capitoline trovano al centro dell’area Grossi che dall’altezza del rigore sigla il momentaneo 1-0. Le rossoblù cercano la via del pari al 33′ con una punizione di Valdes respinta da Vitaletti che al 36′ controlla un tiro della stessa centrocampista.

Il pari, nell’area, arriva subito dopo con Vergari che fa sua una palla al limite coordinandosi al meglio per la gioia dei tifosi locali. La Gelbison sfiora anche il 2-1 dopo una bella azione corale con Sacco, al 39′, ad angolare troppo il suo destro mentre Visani vede sul suo cross Vitaletti pronta a metterci i pugni.

Ad inizio ripresa padrone di casa subito pericolose con Romeo e Avallone, nei primi tre minuti, che non vanno lontane dal 2-1. A passare però è la Roma Calcio Femminile a segno con Coppola, al 7′, sugli sviluppi di un corner, all’altezza del secondo palo. Le ospiti ci riprovano su calcio piazzato dai 20 metri: Costantino è attenta e blocca la palla.

La reazione della Gelbison arriva, al 14′, con Visani e, al 18′, con Romeo ma Vitaletti non si lascia sorprendere mentre nel mezzo Sacco strozza il suo destro dal limite. Occasionissima per la Gelbison al 28′ quando Ponzio, su sponda di Cinquegrana, viene murata dalla retroguardia giallorossa.

Nel finale le ragazze di mister Tarabusi si sbilanciano alla ricerca del pari ma Romeo dalla distanza non inquadra i pali avversari. Termina cosi 1-2 per la Roma Calcio Femminile.