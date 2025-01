Gelbison Femminile: diretta in chiaro nel big match con il Frosinone

Sfida al vertice nella prima giornata del girone di ritorno del gruppo C di Serie C: la Gelbison, seconda del raggruppamento con 33 punti, sarà di scena in trasferta il Frosinone, capolista con 2 lunghezze in più delle rossoblù cilentane.

La gara sarà trasmessa in chiaro dalle telecamere della LND, pronte per la seconda diretta streaming del 2025 della Serie C femminile.

Le protagoniste della 16ª giornata, in programma domenica 26 gennaio alle ore 15:00, saranno in onda sul canale ufficiale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalle ore 14.45. Una sfida ad alta tensione alla Città dello Sport di Ferentino dove le giallazzurre di mister Foglietta cercheranno, quindi, di difendere il primo posto al cospetto della Gelbison, che per buona parte della stagione ha avuto in mano la leadership della classifica.

Il torneo iniziò all’andata proprio contro lo scontro tra le ciociare e le rossoblù, in terra cilentana, terminato con un pari per 1-1.

Da allora le due formazioni hanno continuato un ottimo torneo con una sconfitta a testa: per il Frosinone, che vanta 46 gol e solo 9 subiti e lo status di campione d’inverno, il passo falso arrivò contro la Roma CF mentre le ragazze di mister Tarabusi, con 41 reti siglate a fronte di 12 incassate, nella gara casalinga contro il Matera.