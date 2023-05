Gelbison – Messina: 700 tifosi giallorossi invadono Agropoli per il match che vale i PlayOut

I tifosi del Messina stanno raggiungendo, in queste ore, la città di Agropoli per assistere al match dello stadio “Raffaele Guariglia” contro la Gelbison, in programma alle ore 15. Stimati più di 700 ultras giallorossi sulle tribune dell’impianto sportivo cittadino.

Invasione giallorossa

Il settore ospiti del “Guariglia” sarà gremito di colori giallorossi, nella gara d’andata dei PlayOut di Serie C, tra Gelbison e Messina. Chi con l’auto, chi con il treno, sono in tanti coloro i quali hanno deciso di seguire il club siciliano in trasferta. Alcuni problemi sono stati segnalati dai tifosi provenienti dal Nord Italia. Infatti, molti sostenitori del Messina sono rimasti bloccati per un guasto elettrico dopo la stazione di Roma Nomentana, perdendo tutte le coincidenze per Agropoli. Rischiano di non arrivare in tempo per seguire la gara in terra cilentana.

Gelbison-Messina

Seppur si tratti solo della sfida d’andata, la partita è di un’importanza incredibile. Tra le mille difficoltà del finale di stagione, la Gelbison ha voglia di andare oltre l’ostacolo, cercando di mantenere la categoria conquistata solamente lo scorso anno. Dall’altra parte, il Messina, terminato avanti in classifica rispetto ai rossoblù, ha fatto un buonissimo girone di ritorno, mantenendo alto il rendimento. Si prospetta un match senza esclusioni di colpi.