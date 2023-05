La Gelbison pronta per l’andata dei play-out contro il Messina

Mister Giuseppe Galderisi in conferenza stampa, prima della delicata sfida di Sabato alle ore 15:00 allo Stadio “Raffaele Guariglia” contro il Messina, ha rilasciato delle dichiarazioni per presentare il match che affronterà la sua Gelbison.

Le parole di mister Galderisi

“Sarà una sfida delicata, tra due squadre che si giocheranno il tutto per tutto per la permanenza nella categoria”, ha esordito Galderisi.

“Abbiamo recuperato alcuni giocatori, quindi potremo fare affidamento su di loro anche nel corso della partita, ci siamo preparati bene in settimana, studiando l’avversario nei minimi dettagli”, ha aggiunto il tecnico.

Galderisi presenta la sfida

“Sarà importante nell’arco dei 180 minuti la partita d’andata, quindi proveremo a fare di tutto per guadagnarci un buon vantaggio in vista della partita di ritorno”, ha evidenziato Galderisi. E ha concluso: “Il Messina è un’ottima squadra che ha qualità e quantità, ci sono molti giocatori della loro rosa che fanno la differenza in questa categoria, quindi bisogna stare molto attenti in vista della sfida di Sabato”

Tutto pronto per la sfida di Sabato tra Gelbison e Messina, i primi 90 minuti di 180’, che determineranno la squadra che manterrà la Serie C.