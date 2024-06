Gelbison, arriva il colpo in difesa: preso Carmine Setola

Continua la campagna acquisti della Gelbison, che ha appena firmato con Setola, esterno difensivo classe 1999.

La compagine di patron Puglisi conclude il primo acquisto nel reparto arretrato, tallone d’Achille della passata stagione.

Si tratta del secondo acquisto di spessore, dopo l’approdo a Vallo della Lucania del centravanti Dambros.

Che giocatore è Carmine Setola, nuovo acquisto della Gelbison?

Setola è un giocatore molto versatile, capace di giocare sia nel ruolo di terzino che in quello di esterno, predilige la fascia sinistra, ma può destreggiarsi bene anche a destra. Lo scorso anno ha militato alla Paganese, dove ha collezionato 31 presenze, condite da 4 assist.

Nel corso della carriera l’ormai ex azzurrostellato ha militato per due stagioni in Lega Pro, vivendo anche i fasti della serie B con Cesena e Palermo. Agli esordi Setola ha vestito anche la maglia azzurra della nazionale, nella categorie under 18 e under 17.

Si tratta di un curriculum di tutto rispetto per un giocatore di categoria. L’ennesimo regalo di Puglisi alla Gelbison, che presto dovrebbe ufficializzare il nuovo mister.