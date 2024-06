Gelbison, entra nel vivo il mercato: arriva Dambros

Altro colpo in casa Gelbison, si tratta dell’attaccante classe 96’ Lucas Dambros Da Silva, giocatore esperto che ha militato anche tra i professionisti e andrà a riempire l’attacco al fianco di capitan Croce.

Investimento importante per il patron Puglisi che punta ad allestire una squadra competitiva in grado di poter riportare i cilentani tra i professionisti.

Questo il comunicato della società rossoblù:

Il calciatore brasiliano classe 1996 ha chiuso la stagione con il Nardó. Ha iniziato la sua esperienza in Italia in Lega Pro col Trapani promosso in Serie B, poi ha indossato le casacche di Messina, Fasano e Casarano in D.

Una pedina importante sul fronte offensivo. pronta a dare il suo contributo al progetto del Presidente Maurizio Puglisi: “Sono felice e carico per questa avventura e per essere approdato in una società seria”. Così il nuovo acquisto dei cilentani.