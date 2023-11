Game Over Monticciolo, la Gelbison lo solleva dall’incarico

La Gelbison ha deciso di separarsi da mister Alessandro Monticciolo. Al tecnico è stata fatale la sconfitta di questa sera contro il Rotonda allo stadio “Novi” di Angri. La dirigenza guidata da patron Puglisi diffonderà il nome del sostituto nelle prossime ore.Una decisione “annunciata”. Qualche frazione tra allenatore e società è iniziata con le prime sconfitte in campionato.

La conferenza sfogo

Poi è culminata con la conferenza-sfogo del presidente Puglisi al termine della vittoria contro il Gallipoli. La fiducia dopo il pareggio con il Manfredonia ha da subito dato la sensazione di essere una pace momentanea, l’ultima spiaggia per Monticciolo di salvare la panchina.

A pesare sulle valutazione dei dirigenti rossoblu non solo i risultato (la Gelbison è ancora in corsa per i playoff), ma anche una strategia comunicativa che non sempre ha rispecchiato gli standard pretesi dal club.

Partito il toto nome

Il possibile sostituto partito il toto nomi per il sostituto, ma c’è gia un iniziato numero uno che risponde al nome di mister Galderisi, che sarebbe stato avvistato sulle tribune dello stadio “Novi”.

Se tali voci fossero confermate sarà lui a sedere sulla panchina vallese. Verrebbe, inoltre, confermata la versione secondo la quale la dirigenza si stava già guardando intorno da qualche giorno.