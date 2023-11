La Gelbison cade contro il Rotonda

Nella 13a Giornata del campionato di Serie D Girone H, un goal di Fernandez condanna la Gelbison alla sconfitta al “Pasquale Novi” di Angri.

La Partita

La prima frazione di gioco è molto equilibrata tra le due squadre che si affrontano senza concedere grosse occasioni da goal, la prima arriva al 2’ ed è per il Rotonda con Brunet che spedisce il pallone oltre la traversa.

La Gelbison prova la reazione qualche minuto più tardi con Lollo che mette un cross velenoso, sul quale non riesce ad intervenire nessuno in area di rigore, al 22’ Milan fa un intervento miracoloso per evitare il vantaggio della squadra ospite, tre minuti più tardi ci prova Bubas, ma il suo colpo di testa termina docile tra le braccia del portiere.

Secondo tempo

La Gelbison prova a spingere sull’acceleratore per trovare la rete del vantaggio, ci prova più volte il neo acquisto Rodriguez, ma senza trovare la via del goal.

Il Rotonda trova il goal che determina la partita all’82’ sugli sviluppi da palla inattiva, il più abile è Fernandez che di testa deposita in rete il goal dello 0-1. La Gelbison prova a reagire ma senza creare grosse occasioni da goal.

Termina così con il risultato di 0-1 per il Rotonda il match del “Novi”, con la squadra di patron Puglisi che perde contatto dalla vetta della classifica.