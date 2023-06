Galleria di San Vito: comuni fanno voti a Ministero e Anas per lavori urgenti di messa in sicurezza

Il Comune di Cuccaro Vetere, guidato dal sindaco Aldo Luogo, intende sollecitare gli organi preposti quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ad Anas, sullo stato di progettazione e della successiva programmazione degli interventi previsti per l’adeguamento e la messa in sicurezza della galleria “San Vito” posta nel tratto della Variante alla Strada Statale 18 “Cilentana” che attraversa il Comune di Cuccaro Vetere.

L’importanza dell’arteria

L’Amministrazione di Cuccaro Vetere da anni ha rappresentato l’urgenza e la indifferibilità dei lavori a farsi per la messa in sicurezza della galleria costituendo la stessa un nodo nevralgico del trasporto a sud della Provincia di Salerno quale unica arteria stradale che collega l’autostrada Salerno Reggio Calabria alla costiera Cilentana e alla Calabria; la stessa è percorsa annualmente da migliaia e migliaia di automobilisti, autotrasportatori su gomma, da decine di autobus che trasportano studenti verso i poli scolastici di Vallo della Lucania, Castelnuovo Cilento,Università di Salerno – Polo di Fisciano, e da ultimo da migliaia di turisti che raggiungono i siti di villeggiatura nel periodo estivo. La stessa arteria stradale è, inoltre, vitale per i mezzi di pronto soccorso che devono raggiungere il Presidio Ospedaliero di Vallo della Lucania, DEA di 1° Livello, e pertanto sede dei reparti di emergenza –urgenza.

Gli interventi sulla Galleria

La galleria di San Vito ricadente nel comune di Cuccaro Vetere è da tempo interessata da fenomeni di dissesto e infiltrazioni di acqua, oltre a carenze sotto il profilo degli incendi. Questi problemi renderebbero il tratto pericoloso e ad alto rischio incidenti mortali. L’Ente cilentano nel sollecitare gli interventi di messa in sicurezza, chiede l’adeguamento dei guard-rail posizionati sui viadotti, in quanto gli stessi non rispondono ai requisiti previsti dalla norma, venendo così a costituire un elemento di pericolo per l’incolumità degli automobilisti che percorrono la suddetta arteria stradale.

Nei giorni scorsi sulla stessa questione si erano espressi anche Gianfranco Caputo, segretario regionale di Italia del Meridione che pone l’attenzione su una situazione che risulterebbe ancor più grave considerata la lunghezza della galleria (circa 1300 metri), in quanto « il livello di sicurezza sarebbe assolutamente carente dal momento che mancano gli aeratori, mancano le piazzole di emergenza, mancano i collegamenti telefonici, e in caso di malore o di avaria non è possibile chiamare il pronto soccorso né il soccorso stradale».

Anche, l’ex deputato Pd Simone Valiante si era interessato al caso, chiamando in in causa il sottosegretario alle infrastrutture, Tullio Ferrante. Da parte sua la rassicurazioni sullo stato della galleria e sugli interventi manutentivi che l’Anas porrà in essere.