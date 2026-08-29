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Futani, ponte chiuso sulla SP 447: agricoltori a rischio per castagne e olive

La chiusura del ponte tra Futani e Massicelle minaccia la stagione agricola. Il sindaco Trivelli sollecita la Provincia per un passaggio in sicurezza.

Di: Luisa Monaco
Dario Trivelli

La viabilità nel Cilento affronta un momento critico con il prolungarsi della chiusura del ponte lungo la strada provinciale 447, nel tratto compreso tra i comuni di Futani e Montano Antilia, frazione Massicelle. L’interruzione della circolazione, attiva ormai da diversi mesi, rischia di compromettere l’avvio della stagione agricola autunnale. A lanciare l’allarme è la comunità locale, fortemente preoccupata per le ripercussioni economiche legate all’imminente campagna castanicola e alla successiva raccolta delle olive, due comparti trainanti per il territorio.

Il sollecito del Comune di Futani alla Provincia di Salerno

Il sindaco di Futani, Dario Trivelli, ha inviato una nuova comunicazione ufficiale alla Provincia di Salerno il 20 agosto per richiedere aggiornamenti definitivi sullo stato dell’infrastruttura. L’obiettivo primario dell’amministrazione comunala è verificare l’esistenza delle condizioni di sicurezza per consentire almeno il transito temporaneo dei mezzi agricoli e dei proprietari dei fondi.

Il pressing istituzionale è iniziato la scorsa primavera. Un primo sollecito è stato inoltrato il 27 aprile, seguito a giugno dalla formale richiesta di un passaggio provvisorio per i lavoratori del settore agricolo. Un ulteriore sollecito è stato inviato il 14 luglio per conoscere tempi e modalità dei lavori di ripristino. Ad oggi, le risposte fornite dagli organi provinciali non hanno ancora offerto un quadro chiaro sulle prospettive di riapertura.

I rischi per l’economia agricola locale e le criticità viarie

Il blocco del ponte impatta direttamente sulle attività di manutenzione dei terreni, la pulizia dei castagneti e la preparazione dei suoli per la raccolta. L’impossibilità di raggiungere agevolmente i campi comporta un aumento dei tempi di percorrenza e un aggravio dei costi di gestione per le aziende agricole del territorio.

La situazione della viabilità complessiva ha subito un ulteriore peggioramento durante la stagione estiva a causa di una frana verificatasi nei pressi dello svincolo di Massicelle, lungo la Cilentana. Il restringimento della carreggiata e l’installazione di un impianto semaforico per regolare il traffico alternato hanno generato prolungati rallentamenti, appesantendo la circolazione per residenti e mezzi commerciali.

La richiesta di una soluzione temporanea in sicurezza

L’amministrazione comunale ribadisce la priorità assoluta della tutela della pubblica incolumità, escludendo interventi affrettati o privi delle necessarie garanzie tecniche. Tuttavia, il sindaco Trivelli sollecita l’ente provinciale a definire con precisione il cronoprogramma dei lavori e a valutare misure straordinarie per l’accesso ai terreni.

L’aspettativa delle categorie produttive è ottenere indicazioni certe sull’inizio dei cantieri e sull’eventuale fattibilità di un varco controllato, riservato esclusivamente agli operatori agricoli, per evitare un danno economico rilevante all’intera filiera locale.

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