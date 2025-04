Futani, emergenza cinipide del castagno: arriva la risposta della Regione Campania

Non si è fatta attendere la risposta della Regione Campania alla nota trasmessa lo scorso 15 aprile dal Sindaco di Futani, con cui veniva espressa la forte preoccupazione dei castanicoltori locali per la nuova ondata di infestazione da cinipide del castagno. In seguito alla segnalazione, la Regione ha predisposto un intervento urgente sul territorio comunale, finalizzato al monitoraggio della situazione e alla definizione di eventuali misure di contenimento.

Il sopralluogo

L’Assessore Regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, in stretta collaborazione con il Servizio Fitosanitario regionale, ha annunciato un sopralluogo tecnico in programma per martedì 29 aprile 2025. Le operazioni prenderanno avvio alle ore 9:30 presso la Casa Comunale di Futani, da dove partiranno le attività di ricognizione. A condurre l’ispezione saranno il Dott. Umberto Bernardo, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Portici, e il Dott. Raffaele Griffo, responsabile del Servizio Fitosanitario della Regione Campania.

Le finalità dell’intervento

L’intervento mira a verificare l’effettiva diffusione del Dryocosmus kuriphilus, noto anche come cinipide galligeno del castagno, un insetto alieno altamente invasivo che, introdotto accidentalmente in Europa, ha già provocato gravi danni alla castanicoltura nazionale, riducendo drasticamente la produzione e compromettendo interi ecosistemi rurali.

A tal proposito, il sindaco Dario Trivelli ha invitato tutti i castanicoltori del territorio a prendere parte attiva al sopralluogo, evidenziando l’attenzione e la disponibilità dimostrate dalla Regione Campania in risposta all’allarme lanciato dal comparto agricolo locale.