Furto nella notte a Roccadaspide. Rubati un furgone e vari attrezzi da lavoro

Torna l’incubo dei ladri a Roccadaspide. L’ultimo colpo nella tarda serata di ieri presso un deposito di proprietà privata sito in via Papa Sisto V.

I fatti

I ladri sono riusciti a portare via un furgoncino Piaggio e diversi attrezzi da lavoro tra cui un martello pneumatico.



I proprietari si sono subito resi conto di quanto accaduto tanto da contattare le Forze dell’Ordine.

Le indagini

I Carabinieri sono giunti sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso. In queste ore sono in corso le indagini per trovare, anche con l’ausilio dei filmati della videosorveglianza, i responsabili del furto.