Rubano una Maserati e si danno alla fuga in maniera indisturbata. Lo spiacevole episodio è accaduto nel piccolo centro collinare di Rofrano nella notte di giovedì 20 Marzo. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il proprietario dell'automobile di grossa cilindrata ma solo il mattino seguente, quando al suo risveglio non ha trovato la vettura.

Il colpo

Ad agire, probabilmente, è stata una banda di malviventi che in maniera inosservata è riuscita a mettere a segno il colpo per poi dileguarsi senza lasciare tracce.

Preso contezza di quanto accaduto il malcapitato, proprietario dell'automobile, ha poi subito dopo sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Laurito. Sarà compito ora dei militari risalire agli autori del furto e tentare di recuperare la Maserati.

I precedenti

Non è la la prima volta, però, che auto di grossa cilindrata, quale la Maserati, rientrano nel mirino dei ladri.

La scorsa estate, infatti, altri due colpi sono stati realizzati nel Golfo di Policastro e più precisamente uno nel Parco “Santa Lucia”, nel Comune di Santa Marina, e il secondo a distanza di quale settimana nel villaggio “Le Ginestre” a Villammare, frazione costiera del Comune di Vibonati. In entrambi i casi i ladri sono riusciti a sottrarre due Maserati e poi a darsi alla fuga lungo la Strada Statale 18 variante “Cilentana” e in tal modo a far perdere le loro tracce.