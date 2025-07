Furto al “Sole 365” di Agropoli: telecamere riprendono il ladro

Un nuovo caso di microcriminalità ad Agropoli. Un giovane è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sottraeva merce dagli scaffali di un supermercato della catena “Sole 365”. L’episodio, avvenuto ieri, ha spinto il titolare dell’attività, l’imprenditore Maurizio Puglisi, a denunciare pubblicamente l’accaduto. Il filmato del furto è stato condiviso sui social network, generando un’ondata di indignazione nella comunità locale.

Il furto

Le immagini catturate dalle telecamere interne del punto vendita documentano chiaramente la sequenza del furto. Nel video, si osserva il giovane muoversi con fare circospetto all’interno di una delle corsie del supermercato. Con movimenti rapidi e nervosi, il soggetto si guarda intorno per assicurarsi di non essere notato, per poi appropriarsi di diversi prodotti e inserirli nello zaino che portava con sé. La registrazione fornisce un quadro dettagliato e inequivocabile dell’intera scena, fungendo da prova cruciale per le indagini.

I precedenti

L’episodio avvenuto nel supermercato di località Marrota non costituisce un caso isolato, ma si inserisce in una serie di eventi simili che hanno interessato il territorio negli ultimi mesi. In precedenza, un furto analogo era stato registrato in località Mattine, dove ignoti avevano asportato alcolici di valore dagli scaffali del supermercato Decò. Anche in quel caso, la denuncia è stata presentata ai Carabinieri.