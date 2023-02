Furto al porto di Marina d’Arechi: 30mila euro il bottino. Nei guai anche un minore

In una attività condotta oggi dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, è stato tratto in arresto in flagranza di reato R.E.B. e denunciato in stato di libertà un 16enne, entrambi coinvolti in episodi di furto aggravato.

I provvedimenti

Il maggiorenne è stato trovato in possesso di hashish e di un bilancino di precisione, motivo per cui è stato deferito pure per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La refurtiva, del valore di circa trentamila euro, era stata sottratta dall’interno di un’imbarcazione in rimessa nel porto turistico di Marina d’Arechi. Tra gli oggetti rubati si trovavano strumenti professionali per la navigazione, monili, apparati informatici, borse griffate e denaro contante.

I carabinieri, dopo aver effettuato una perquisizione, hanno rinvenuto tutti gli oggetti rubati.

L’attività dei carabinieri

L’operazione delle forze dell’ordine dimostra ancora una volta l’impegno delle autorità nella lotta ai reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nei confronti dei giovani che spesso sono vittime e autori di tali reati.