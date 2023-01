Controlli nel salernitano per prevenire i furti: sanzioni e sequestri

Cilento, Vallo di Diano, ma anche agro-nocerino-sarnese. Si intensificano i controlli da parte delle forze dell’ordine per garantire il monitoraggio del territorio e la prevenzione di crimini contro il patrimonio. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania avevano rafforzato i controlli nel comprensorio cilentano. Questa volta numerose pattuglie del Commissariato di Nocera Inferiore, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Polizia Stradale, hanno sorvegliato il loro territorio di competenza, in particolare le aree periferiche.

Furti, i controlli della Polizia

I servizi, coordinati dal Vice Questore Ingenito, sono stati anche questa volta orientati ad arginare la recrudescenza dei reati predatori in danno di abitazioni private, negozi ed attività.

I controlli si sono concentrati principalmente nella zona di via Fiano, via Carrara D’amora, traversa Palumbo, via S.Maria a Palo, Piazza San Mauro, Strada Provinciale 126 ed estesa alla zona industriale di Fosso Imperatore.

Non solo: con l’ausilio di pattuglie della Polizia Stradale di Salerno sono state sottoposte ad una serrata attività preventiva di controllo le principali via e di accesso alla città, in particolare le uscite autostradali A3 ed A30.

Il bilancio

I 12 posti di controllo hanno permesso di fermare 180 veicoli e identificare 315 persone. Di queste 70 avevano precedenti penali. Elevate anche delle contravvenzione al Codice della Strada con sequestro di veicoli.