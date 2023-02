Furto a Salerno: ladri entrano in un bar e portano via monete da slot machine

Non accenna a placarsi l’allarme furti a Salerno. L’ultimo colpo è stato messo a segno sul lungomare Marconi da parte di ignoti.

I malviventi sono riusciti ad entrare in un bar e a fuggire via con un bottino consistente di circa mille euro.

Furto a Salerno: il caso

Il colpo è stato messo a segno la notte scorsa. Stando alle prime ricostruzioni i ladri, dopo essere riusciti ad entrare nel locale, avrebbero scassinato della slot machine. Hanno forzato le macchinette prelevando le monete conservate all’interno.

Il caso è stato scoperto solo questa mattina, al momento dell’apertura. Indagano le forze dell’ordine. Potrebbero essere importanti per risalire all’identità dei malviventi le immagini registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

L’allarme sicurezza

Nella città di Salerno i cittadini iniziano a temere per la sicurezza. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati segnalati diversi colpi e ben due rapine ai danni di supermercati: la prima la scorsa settimana quando due persone sono entrate nel negozio armate di coltello e si sono fatte consegnare 700 euro; la seconda due giorni fa. In questo caso i malviventi hanno agito armati di coltello e pistola. Il bottino ammonta a circa 1500 euro. Indagano gli uomini della Polizia di Stato.