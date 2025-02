Furto a Polla: rubate due auto e svaligiata un’abitazione, indagini in corso

È ancora allarme furti a Polla, dove negli ultimi dieci giorni si sono registrati diversi episodi. L’ultimo caso si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 18, quando una casa è stata svaligiata in via Campi.

La dinamica

I ladri, con grande abilità, sono entrati nell’abitazione tramite il balcone, dirigendosi al primo piano mentre il proprietario si trovava al piano terra. Quando l’uomo ha scoperto l’intrusione, si è reso conto che i malviventi erano riusciti ad aprire una cassaforte e a portare via alcuni gioielli. Subito dopo il furto, sono stati allertati i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’identità dei responsabili.

Allarme sul territorio

Questo è solo l’ultimo di una serie di episodi che sta preoccupando la comunità di Polla, che nelle scorse settimane ha visto anche il furto di due auto. Le forze dell’ordine sono impegnate in attività di controllo del territorio e di indagine per cercare di fermare questa serie di furti e tentati furti che sta mettendo in allarme i residenti della zona.