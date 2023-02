Furti nel Vallo di Diano, ladri in azione. Proprietario di una tabaccheria posta foto e video dei malviventi

Il Vallo di Diano ancora sotto la morsa dei furti e tentati furti. Gli episodi di criminalità stanno diventando sempre più frequenti e diffusi, causando grande preoccupazione tra i residenti.

Situazione fuori controllo

Diversi gli episodi registrati nel territorio. A Sala Consilina i ladri sono riusciti ad entrare in due abitazioni portando via circa 10 mia euro. I ladri hanno agito nella frazione di Trinità.

Un’auto invece è stata rubata in via Giovanni Camera, sempre a Sala Consilina. Gli abitanti della zona chiedono da tempo più controlli. Ladri in azione anche a Polla in località Cappuccini. Ed ancora a Montesano sulla Marcellana quattro malviventi hanno tentato un furto ai danni di una tabaccheria, ma sono stati messi in fuga dal sistema di allarme. Il gestore del locale ha postato le foto e il video del tentato furto.

Le proteste

La situazione è ormai fuori controllo e gli abitanti della zona chiedono da tempo maggiori controlli per garantire la sicurezza dei propri beni e delle proprie famiglie. È fondamentale che le forze dell’ordine intervengano con maggiore incisività per porre fine a questa spirale di criminalità e ripristinare la pace e la serenità nella zona.