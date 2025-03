Furti nel Vallo di Diano, i sindaci incontrano il Prefetto: “Denunciate” | VIDEO

Più controlli e maggiore presenza di forze di polizia sul territorio, con particolare attenzione al sistema di videosorveglianza sulla A2.

L’incontro

Alla riunione hanno partecipato attivamente il Prefetto Francesco Esposito, il Questore Giancarlo Conticchio, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Colonnello Filippo Melchiorre, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Luigi Carbone, che hanno ascoltato con attenzione le richieste dei rappresentanti dei comuni del comprensorio. I Sindaci si sono presentati uniti, chiedendo un intervento tempestivo per migliorare la sicurezza e restituire serenità alle comunità locali. L’incontro ha avuto esito positivo, con il Prefetto e gli altri dirigenti delle Forze dell’Ordine che hanno mostrato grande disponibilità nel risolvere il problema.

Le novità

In particolare, il Prefetto ha annunciato che, a breve, aumenterà la presenza di forze di polizia speciali sul territorio per contrastare l’ondata di furti che sta interessando la zona. In aggiunta, è stato confermato un progetto già finanziato che prevede l’installazione di un sistema di videosorveglianza lungo l’Autostrada A2, in corrispondenza delle quattro uscite autostradali, per monitorare in modo più efficace le aree vulnerabili. Questo progetto, che il Prefetto ha assicurato sarà realizzato con la massima rapidità, rappresenta un passo importante per rafforzare la sicurezza nell’area. Nonostante l’importanza di favorire la collaborazione tra le istituzioni, i Sindaci hanno escluso la possibilità di istituire i “controlli di vicinato” a causa delle difficoltà logistiche del territorio e della mancanza di personale appositamente formato.

Collaborazione istituzionale e sinergia tra sindaci

Il Prefetto Esposito ha sottolineato la necessità di rimanere vigili e di non abbassare la guardia, invitando i cittadini a denunciare tempestivamente ogni furto o tentativo di furto, e a contattare prontamente le autorità competenti. Con il supporto delle Forze dell’Ordine e l’unità delle istituzioni, la lotta contro la criminalità predatoria proseguirà con impegno rinnovato. L’incontro ha messo in luce la forza della collaborazione istituzionale e l’importanza dell’unità tra i Sindaci, che insieme hanno ottenuto risultati concreti, dimostrando che solo con la coesione tra le forze locali e la cittadinanza si possono superare momenti difficili come questo.