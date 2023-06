Furti lungo il litorale di Capaccio Paestum: allarme di residenti e bagnanti

Furti ai danni dei bagnanti e nelle abitazioni lungo il litorale di Capaccio Paestum, è allarme in particolare in località Laura. Sono residenti e vacanzieri a manifestare preoccupazione. Negli ultimi giorni diversi i colpi, sia nelle auto dei bagnanti, come purtroppo è consuetudine durante la stagione estiva, che in spiaggia. Nel weekend ad esempio, alcune persone, sono state derubate delle borsa che avevano lasciato sul litorale.

La preoccupazione dei residenti

«È già da alcune settimane che la situazione sembra peggiore degli altri anni», dice un residente. Diverse auto sono state danneggiate e dal loro interno portate via borse ed altri oggetti di valori. I furti in particolare nelle traverse del lungomare. Non poco distante si sono verificati anche alcuni colpi in abitazione.

«Domenica pomeriggio i miei suoceri sono passati alla nostra villa e purtroppo hanno rilevato l’ingresso dei ladri: dopo aver tentato forzare gli infissi esterni in metallo, hanno sfondato il muro sul lato posteriore dell’abitazione e hanno portato via Smart TV, microonde, ed altri elettrodomestici e suppellettili …qualche bottiglia di liquore e persino dei pacchi di pasta. I miei suoceri hanno sporto denuncia ai Carabinieri», dice un vacanziere. Il colpo è avvenuto in via dei Garofani.

L’appello al Comune

«Siamo proprietari da pochi anni ma andiamo in vacanza a Paestum da oltre 20 anni. Purtroppo tanti viali di seconde case versano in stato di abbandono e talvolta di degrado, senza illuminazione pubblica, con manto stradale in pessime condizioni e non si vedono pattuglie a fare da deterrente ai malintenzionati, soprattutto nei periodi in cui le case rimangono incustodite. Il rilancio del lungomare non attira soltanto turisti e ritengo che il Comune debba fare di più per chi preferisce ancora Paestum per le vacanze al mare», il commento.

L’appello è quindi diretto al comune affinché garantisca una maggiore sorveglianza.