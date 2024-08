Furti di gasolio ai bus, denunciate tre persone a Battipaglia

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno scoperto una banda specializzata nel furto di gasolio dai bus. Protagonisti tre uomini, tutti residenti a Eboli e di età compresa tra i 25 e i 52 anni.

L’operazione, condotta nelle scorse notti dal Nucleo Operativo e Radiomobile ha portato alla denuncia dei malviventi individuati mentre si trovavano a bordo di un’autovettura noleggiata, carica di tutto l’occorrente per compiere i furti: taniche, coltelli, guanti e attrezzi vari.

Le indagini dei Carabinieri

Indagini serrate hanno consentito di ricollegare ai tre uomini un recente furto di circa 200 litri di gasolio da un autobus in sosta a Battipaglia. Grazie alle testimonianze dei cittadini e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a identificare i responsabili e a ricostruire il loro modus operandi.

La banda agiva di notte, approfittando dell’oscurità, per colpire i bus parcheggiati nei depositi o lungo le strade. Con rapidità e precisione, i malviventi forzavano i serbatoi e rubavano il gasolio, che poi rivendevano sul mercato nero.

La FILT CGIL, sindacato dei trasporti, aveva lanciato più volte l’allarme, chiedendo alle istituzioni di intervenire con maggiore determinazione.

I tre soggetti sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e per furto aggravato di carburante. Le indagini sono ancora in corso per accertare se la banda sia responsabile di altri furti simili commessi in zona.