Furti all’Antiquarium di Agropoli, parla il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi

Sono 12 i reperti che mancano all’appello all’antiquarium di Agropoli. Il piccolo museo sito nello stabile dell’ex Pretura. La questione ha sollevato non poche polemiche. Il consigliere di minoraza Raffaele Pesce ha espresso la sua indignazione per quanto avvenuto e dopo aver chiesto più volte chiarimenti in merito ha presentato anche un esposto in Procura.

Il caso dei furti all’antiquarium è finito anche all’attenzione del Parlamento grazie all’interesse dell’onorevole Pino Bicchielli, deputato e vice presidente di Noi Moderati alla Camera nonché membro della commissione Difesa e Antimafia che ha presentato un’interrogazione parlamentare.

Il sindaco Mutalipassi ha annunciato che sul caso è stata già presentata una denuncia e si è detto fiducioso della possibilità di ritrovare i reperti.