Fumetti, nasce in Cilento la rivista Masterclass: cover d’autore firmata Qualano

Un nuovo capitolo per l’editoria e le arti visive prende forma nel territorio cilentano con l’esordio della “Rivista Masterclass – Volume 1”. L’iniziativa, ideata e prodotta dall’Associazione Culturale APS Lo Scarabocchiatore, rappresenta un progetto editoriale interamente orientato alla divulgazione, all’analisi e alla valorizzazione della Nona Arte. Questa pubblicazione punta a consolidarsi come punto di riferimento per il settore, dimostrando il fermento culturale e le competenze professionali presenti nel Mezzogiorno. Ad arricchire la prima uscita è la copertina da collezione realizzata da Pasquale Qualano, fumettista e scultore campano di fama internazionale, noto per il suo lavoro con importanti case editrici statunitensi come Marvel, DC Comics e Dynamite Entertainment.

Un polo per il fumetto con radici ad Agropoli

L’Associazione Lo Scarabocchiatore, con sede principale ad Agropoli, persegue da tempo l’obiettivo di sostenere il comparto dell’illustrazione e del fumetto, creando un canale di collegamento diretto tra i giovani talenti e il mercato professionistico. La nascita di questa rivista conferma la capacità della provincia di Salerno e della Campania di sviluppare progetti editoriali indipendenti in grado di intercettare l’interesse di lettori e addetti ai lavori su scala nazionale.

«Questo volume rappresenta una pietra miliare per la nostra associazione e per il territorio», spiegano i promotori del progetto. «Far nascere una rivista di questa caratura in Cilento significa dimostrare che le idee, la passione e la grande arte non hanno confini geografici. Avere con noi un maestro campano come Pasquale Qualano sulla cover del primo volume è il perfetto coronamento di un sogno che parte dalla nostra terra per arrivare nelle mani dei collezionisti di tutta Italia».

Struttura del volume e disponibilità per i collezionisti

La “Rivista Masterclass – Volume 1” propone contenuti strutturati sia per i professionisti del disegno sia per gli appassionati che desiderano approfondire le metodologie di realizzazione, le tecniche grafiche e i retroscena della produzione fumettistica. L’edizione d’esordio si distingue per il suo valore da collezione, garantito dalla presenza della copertina numerata e autografata da Pasquale Qualano.

La pubblicazione e gli altri prodotti editoriali curati dal sodalizio sono reperibili attraverso la piattaforma di e-commerce ufficiale di Lo Scarabocchiatore Edizioni, canale attraverso il quale è possibile sostenere le attività culturali e i progetti futuri dell’associazione.