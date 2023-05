Frenare lo spopolamento con l’artigianato: se n’è parlato a Ricigliano

Il tema dell’economia locale e dello spopolamento viene affrontato a Ricigliano dalla CNA di Salerno. L’obiettivo è valorizzare l’artigianato, che rappresenta da sempre un sostegno importante per le famiglie, favorendo il ricambio generazionale. Le imprese artigiane, particolarmente radicate nelle aree interne, contribuiscono in modo significativo all’economia locale.

L’evento “L’Artigianato, leva di sviluppo per le aree interne?”

Durante l’evento “L’Artigianato, leva di sviluppo per le aree interne?” a Ricigliano, sono state coinvolte diverse figure istituzionali. Il Segretario della CNA, Simona Paolillo, ha partecipato insieme al sindaco di Ricigliano, Giuseppe Picciuoli, e ai rappresentanti delle istituzioni del Tanagro, come Pasquale Freda di Buccino, Nicola Padula di San Gregorio Magno, Giovanni Caggiano, Presidente della Comunità montana Sele-Tanagro, e Giovanni Russo, direttore generale dell’azienda consortile Agorà S10. La serata è stata moderata dalla giornalista Margherita Siani.

La testimonianza di Pina Pascente

Durante l’evento, è stata presentata la testimonianza di Pina Pascente, una sarta che ha aperto un atelier a Ricigliano partendo da una piccola sartoria. Pina Pascente ha mostrato grande motivazione, acquisita attraverso la scuola, la formazione e la passione per la moda e la creatività. Oltre a gestire il suo atelier, promuove anche una scuola di cucito per ispirare altre giovani ragazze.

Il defilé di moda con gli abiti di Pina Pascente

Come conclusione dell’evento, è stato organizzato un defilé di moda con gli abiti realizzati da Pina Pascente. Grazie al sostegno della CNA, Pina Pascente ha registrato il suo marchio e ha ricevuto un encomio dal Segretario Simona Paolillo per la qualifica di Maestro artigiano, un riconoscimento legale che evidenzia il valore imprenditoriale della sua attività. La CNA sostiene gli artigiani come Pina Pascente, offrendo supporto in termini di adempimenti e formazione, e invita le istituzioni a collaborare per favorire sinergie a loro vantaggio.

L’apprezzamento per l’artigianato e le opportunità offerte dalla tecnologia

Il lavoro artigiano suscita sempre apprezzamento ed entusiasmo per la creatività che esprime. I sindaci presenti all’evento hanno ribadito che le innovazioni tecnologiche offrono nuove opportunità anche per realtà di dimensioni più contenute. Grazie agli strumenti digitali, infatti, le richieste dei clienti e dei consumatori, anche per prodotti di nicchia, possono essere soddisfatte ovunque.

La progettualità condivisa tra sindaci e artigiani

I sindaci hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa e le riflessioni emerse durante l’evento. Hanno manifestato l’intenzione di realizzare una progettualità condivisa sui temi legati all’artigianato, riconoscendone l’importanza per lo sviluppo delle loro comunità.