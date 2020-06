VIDEO | Storie da vivere: Mario D’Agosto, ad 80 anni apre le sua sartoria ad Ascea

Send an email

Prosegue il progetto “Storie da vivere”, realizzato da Antonio Ferolla, fotografo di Santa Barbara di Ceraso. Il suo obiettivo è quello di raccogliere testimonianze di vita vissuta, attraverso delle interviste agli anziani del territorio. Un modo per recuperare, conservare e custodire vicende del passato, usi e costumi attraverso la voce di chi li ha vissuti.

Oggi ci presenta il racconto Mario D’Agosto. Emigrato in Francia, ha svolto la sua attività da sarto per diversi anni, ma nel cuore ha avuto sempre il suo paese natio. E’ tornato in Italia e all’età di 80 anni ha deciso di aprire la sua sartoria ad Ascea. Nel suo breve racconto la storia di una vita trascorsa tra lavoro e sacrifici nelle campagne di Santa Barbara.