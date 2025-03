Fratelli d’Italia prosegue l’impegno sul territorio: eletti nuovi coordinatori nel Cilento

Continua il lavoro di Fratelli d’Italia sui territori, con un’attenzione costante alle dinamiche locali e un forte impegno per rafforzare la presenza del partito in ogni angolo della provincia. Dopo l’elezione di Enrico Sirica come coordinatore cittadino a Sarno, nelle ultime giornate sono stati eletti nuovi coordinatori e riconfermati altri in diversi comuni della provincia.

Gli eletti

Nel Cilento, ieri si è tenuto un doppio appuntamento: prima ad Ascea, dove il nuovo coordinatore cittadino è Alessandro d’Angiolillo, poi a Casal Velino, dove è stato riconfermato Nicola Botti. Le elezioni sono avvenute alla presenza di numerose personalità politiche e istituzionali del partito di Giorgia Meloni, tra cui il Presidente provinciale Giuseppe Fabbricatore, l’Europarlamentare On. Alberico Gambino, il vicepresidente Luigi Napoli, il responsabile degli enti locali Italo Cirielli, il sindaco di Lustra Luigi Guerra, il consigliere provinciale Modesto del Mastro e diversi dirigenti provinciale del partito. Un clima di grande partecipazione e entusiasmo ha caratterizzato questi momenti cruciali per la crescita del partito.

Questa mattina, invece, è stato il turno di Albanella, dove Gerardo Picilli è stato eletto nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, consolidando ulteriormente la rete di Fratelli d’Italia nella provincia. L’incontro ha visto la partecipazione anche del candidato a Presidente della Provincia di Salerno della coalizione di centro destra il Sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi oltre quella del Presidente Provinciale Giuseppe Fabbricatore, dell’On. Alberico Gambino, del responsabile degli enti locali Italo Cirielli, e del dirigente Marcello Feola oltre che di diversi consiglieri comunali tra cui Giuseppe Capezzuto.

La dichiarazione del Presidente provinciale

Il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Fabbricatore, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti, dichiarando: “Ringrazio per il costante supporto il Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale l’On. Edmondo Cirielli, il Sen. Antonio Iannone, l’On. Imma Vietri, l’Europarlamentare On. Alberico Gambino, il Consigliere Regionale On. Nunzio Carpentieri, i consiglieri provinciali Annalisa della Monica e Modesto del Mastro, il responsabile degli enti locali Italo Cirielli e tutti i dirigenti, tesserati e simpatizzanti della nostra comunità politica per l’impegno quotidiano.

È un partito sempre più presente su tutti i comuni della provincia che da risposte e soluzioni concrete ai problemi reali dei cittadini. Siamo contenti per il grande lavoro che stiamo compiendo.”

L’impegno di Fratelli d’Italia sul territorio

Fratelli d’Italia continua quindi a radicarsi sempre di più sul territorio, portando avanti la propria missione di miglioramento della qualità della vita dei cittadini e di risposte concrete alle esigenze delle comunità locali. Il lavoro capillare del partito si riflette nell’attenzione e nelle scelte concrete a livello di governo territoriale, che contribuiscono a tracciare un percorso di crescita e sviluppo per l’intera provincia.