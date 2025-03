Atena Lucana: ecco gli eletti nel direttivo cittadino di Fratelli d’Italia

Si è tenuto nella serata del 27/02/2025 ad Atena Lucana il congresso comunale per eleggere il nuovo direttivo cittadino di Fratelli d’Italia che ha visto la numerosa partecipazione di iscritti e simpatizzanti.

Ecco gli eletti

È stato eletto Coordinatore Comunale Francesco Lacerra e nel direttivo sono stati nominati Langone Giuseppe, Lacerra Mary Rosa, Pastore Domenico, Manzo Domenico e Bellomo Francesco.

Grande soddisfazione soprattutto per l’ingresso nel direttivo di Lacerra Mary Rosa, una giovane e brillante archeologa di Atena Lucana che si è già distinta in varie attività professionali e che sicuramente darà un valido contributo in questa nuova avventura.

“Grande soddisfazione inoltre anche per la crescita di questo circolo di Atena Lucana – dichiara Bellomo – che ora annovera numerosi iscritti non solo del paese ma da tutto il Vallo di Diano con iscritti di Sanza, Sala Consilina, Monte San Giacomo, San Pietro al Tanagro, Caggiano e Teggiano”