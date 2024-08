Franco Maldonato riceve il Premio Rosselli per la Letteratura a Rivello

All’avvocato e scrittore Franco Maldonato sarà consegnato il prestigioso premio dedicato ad Amelia Rosselli, “la più grande poetessa della seconda metà del Novecento”, figlia di Carlo Rosselli e compagna di Rocco Scotellaro, fatto assassinare da Mussolini, assieme al fratello Nello, nel 1937, perché oppositori politici.

La premiazione

Il premio sarà assegnato, per la Letteratura a Franco Maldonato, per il Giornalismo a Gennaro Cosentino, direttore di Rai 3, e per la Medicina a Michele Pizzuti, primario di ematologia.

La cerimonia si svolgerà questa sera, alle 21:30, nello splendido scenario del Convento Sant’Antonio di Rivello con l’attore Ulderico Pesce ed Elisa Ielpo. Sarà presente il sindaco di Rivello, Franco Altieri.

Conosciuto per la sua eloquenza e profondità di pensiero, Maldonato ha saputo coniugare la sua attività di avvocato con la passione per la scrittura. Le sue opere, caratterizzate da una prosa elegante, intrecciano spesso storie collettive e personali e coinvolgono fatti e personaggi della storia locale e nazionale. Come nel caso del suo ultimo lavoro, Il mistero del sigillo reale, edito da Castelvecchi, un romanzo che ha già ricevuto lodi dalla critica per la sua capacità di mantenere alta la tensione narrativa, unendo elementi storici e di fantasia.

Il Premio Rosselli per la Letteratura, assegnato a Maldonato, è un riconoscimento non solo per il suo talento come scrittore, ma anche per il suo impegno nel promuovere la cultura e i valori civili attraverso la parola scritta.