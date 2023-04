Francesco Acerbi: il campione che ha sconfitto un tumore, a lui una maglia autografata dal pittore Mangone esposta a Castellabate

Francesco Acerbi, un giovane calciatore, una volta giocava in Serie A come un vero professionista, sentendosi al top del mondo e inarrestabile. Tuttavia, un giorno tutto cambia. Improvvisamente si sente debole, vulnerabile e quasi inutile. Questa è la storia di Acerbi, una storia di emozioni e rinascite.

La storia di Francesco Acerbi e la lotta al tumore

La vita di Francesco Acerbi avrebbe potuto finire anche prima del previsto, a causa della diagnosi di cancro. Tuttavia, il calciatore non si è arreso. Ha lottato con tutte le sue forze attraverso interventi e trattamenti di chemioterapia, ed è riuscito a tornare in campo per continuare a fare ciò che ama: giocare a calcio. La sua passione per la Lazio è evidente, e lo ha dimostrato innumerevoli volte.

L’incontro in occasione di Salernitana-Inter

Durante una visita, Acerbi ha generosamente donato la sua maglia autografata che sarà esposta nel Museo del Calcio di Santa Maria di Castellabate. Questo gesto non solo rappresenta l’amore del calciatore per lo sport, ma anche il suo desiderio di sensibilizzare gli altri sulla diagnosi precoce e sui controlli periodici. In questo modo, Francesco Acerbi è diventato uno dei testimonial per la campagna di prevenzione del cancro.

Il ritratto a lui dedicato

Il pittore Fernando Mangone ha realizzato un bellissimo ritratto di Francesco Acerbi, consegnatogli durante la partita tra Salernitana e Inter. Attraverso la pittura e lo sport, la straordinarietà dell’umanità viene celebrata, mostrando come la passione e la determinazione possano superare anche le sfide più difficili.

In conclusione, la storia di Francesco Acerbi è una testimonianza della forza dell’animo umano e di come lo sport possa ispirare e unire le persone. La sua passione per il calcio e la sua lotta contro il cancro hanno ispirato molte persone, dimostrando che, con la giusta attitudine e il giusto supporto, si può superare qualsiasi difficoltà.