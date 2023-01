Frana sulla Via del Mare, sopralluogo di Alfieri

Si valutano gli interventi da compiere sulla Via del Mare, tra Agropoli e Castellabate. Una settimana fa, in località San Gennaro si è aperta una voragine. Si continua a transitare ma a senso unico alternato. Una situazione da attenzionare poiché nel caso in cui la frana dovesse ampliarsi sarebbe a rischio il transito su un’importantissima arteria.

Il sopralluogo del presidente della Provincia

Ieri mattina il Presidente della Provincia Franco Alfieri, accompagnato dal Responsabile Settore viabilità, Domenico Ranesi, ha effettuato un sopralluogo sul posto per accelerare al massimo la procedura di appalto per il ripristino urgente del movimento franoso alla località San Gennaro.

L’appello di quanti quotidianamente transitano sull’importante arteria che collega Agropoli con gli altri centri costieri, è ad interventi immediati.

Le frane sul Cilento

Il Cilento dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi ha registrato diverse criticità. Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, aveva segnalato una frana sulla provinciale tra il Capoluogo e le frazioni costiere. Problemi, inoltre, si erano registrati sulla strada comunale Sessa Cilento – Valle Cilento e sulla Provinciale Omignano – Sessa Cilento a causa di smottamenti. A Pisciotta restringimento di carreggiata lungo la strada di Rizzico.

Nei comuni dell’entroterra pure sono stati segnalati disagi particolare nei territori di Sacco, Piaggine e Roccadaspide.