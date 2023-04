Frana la rupe ad Agropoli: «Puntiamo ad interventi con fondi Pnrr»

Dopo la frana verificatasi questa mattina dalla rupe su cui si erge il centro storico di Agropoli, il Comune è al lavoro per gli interventi del caso. Il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Mare, Porto, Demanio e Patrimonio Giuseppe Di Filippo, si sono recati presso il porto per constatare quanto era accaduto. Insieme a personale della Guardia Costiera sono stati effettuati dei rilievi fotografici via mare e la zona è stata interdetta.

“Tutta la parte del costone roccioso necessita di interventi importanti al fine della sua messa in sicurezza. Confidiamo di poter intercettare i fondi utili da appositi bandi dedicati del PNRR“, fa sapere il sindaco Mutalipassi.

“Nel programma triennale delle Opere pubbliche, approvato in giunta, abbiamo già inserito uno studio dell’area con le diverse progettualità che possono essere messe in campo al fine di porre un freno all’azione erosiva, oltre degli agenti atmosferici sul costone“, ha aggiunto.

Le polemiche

Sul caso non erano mancate polemiche considerato che la rupe, simbolo della città, da tempo presenta criticità che necessitano di risoluzione.