Fotografa del Cilento immortala l’eruzione dell’Etna

Regina Grompone, fotografa con base nel Cilento, ha catturato un’immagine mozzafiato dell’eruzione del Monte Etna vista dalle colline del Cilento. L’immagine, già diventata virale online, è stata scattata la sera del 15 luglio intorno alle 23:30. Non è la prima volta che Grompone immortala un evento vulcanico del genere. Solo l’anno scorso è riuscita a catturare l’eruzione dello Stromboli dalla costa cilentana. La sua capacità di documentare in modo suggestivo questi spettacoli naturali le è valso un ampio riconoscimento.

L’ultima immagine mostra la potente eruzione del Monte Etna, l’iconico vulcano della Sicilia, vista dalle montagne di San Mauro La Bruca. La fotografia evidenzia il contrasto tra la nube infuocata dell’eruzione e che spicca nel cielo buio.

Il talento di Grompone risiede nel suo occhio attento per la composizione e la tempistica, che le permette di catturare questi fugaci eventi naturali. Il suo lavoro non solo documenta la cruda potenza della natura, ma celebra anche la bellezza che si può trovare in fenomeni naturali così straordinari, visibili a chilometri di distanza.

Proprio da ieri, lunedì 15 luglio 2024, l’Osservatorio dell’Ingv di Catania ha segnalato la ripresa dell’attività stromboliana dal cratere Voragine dell’Etna registrando inoltre una emissione di cenere dal cratere di Nord-Est e dallo stesso cratere Voragine che si disperde velocemente al di sopra dei crateri sommitali.