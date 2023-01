L’eruzione dello Stromboli immortalata dal Cilento: la foto è spettacolare

Lo Stromboli continua ad «alzare la voce». È uno dei vulcani italiani tutt’ora attivi e in continua attività come l’Etna e da settimane si registrano saltuariamente colate di lava. L’ultima nella giornata di ieri dal cratere nord.

L’eruzione dello Stromboli

Il flusso lavico resta confinato nella parte alta della Sciara del fuoco (sul fianco settentrionale dell’isola), ma si è verificato uno scivolamento di materiale instabile che ha raggiunto il mare.

La lava, così come la colonna di fumo che si è alzata nel cielo, ieri era visibile a chilometri di distanza. Così Regina Grompone, fotografa originaria di San Mauro La Bruca, è riuscita ad immortalarla proprio dal comune che domina dalle colline il mare di Palinuro.

Lo scatto dal Cilento

La foto, scattata intorno alle 19.30 di ieri (24 gennaio) è suggestiva e sul web sta diventando virale. «Ormai è diventata tradizione inaugurare l’anno così», spiega l’autrice. Già in altre occasioni, infatti, sono stati immortalati lo Stromboli o addirittura l’Etna, in eruzione.

Il vulcano

Stromboli è un vulcano situato sull’isola omonima, al largo della costa settentrionale della Sicilia. È uno dei vulcani più attivi al mondo ed è in stato di eruzione quasi continua da oltre 2000 anni. L’isola vulcanica è una popolare destinazione turistica e può essere scalata fino alla cima per osservare le eruzioni. Tuttavia, può anche essere pericoloso in quanto le eruzioni possono essere imprevedibili e improvvise.

L’ultima eruzione

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania (INGV) ha evidenziato che in concomitanza con la colata lavica di ieri è stato registrato un segnale sismico legato a fenomeni di rotolamento della durata di circa sei minuti. La situazione è monitorata costantemente per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti presenti sull’isola.