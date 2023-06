Forza Italia Salerno: giornate del tesseramento, ecco tutti gli appuntamenti

Forza Italia continua a mostrare il suo impegno sul territorio provinciale di Salerno, con l’organizzazione delle Giornate del tesseramento previste per sabato e domenica. I membri di Forza Italia saranno presenti nelle principali piazze della provincia di Salerno per incontrare i sostenitori e accogliere nuovi membri nella grande famiglia azzurra. Domani, in particolare, ci saranno diversi appuntamenti in varie località della provincia.

Gli appuntamenti

A Battipaglia, sarà possibile incontrare i rappresentanti di Forza Italia in piazza Italia dalle 10.30 alle 12.30. A Castel San Giorgio, saranno presenti presso l’Associazione AgroAzzurri in via Tenente Bruno Lombardi dalle 10 alle 13. A Cava de’ Tirreni, l’incontro si terrà in piazza Passaro dalle 16 alle 20.

A Salerno, sarà possibile raggiungere i membri di Forza Italia in piazza Caduti di Brescia dalle 10 alle 12. A San Marzano sul Sarno, l’appuntamento è in piazza Amendola dalle 8 alle 13. A Sarno, l’incontro si svolgerà in piazza V Maggio dalle 9 alle 13. Infine, a Pontecagnano Faiano, i membri di Forza Italia saranno presenti dalle 17 alle 20.

Domenica 25 giugno, gli incontri proseguiranno in diverse località. A Angri, l’appuntamento sarà in piazza Doria dalle 10 alle 13. A Campagna, si potrà incontrare Forza Italia al Quadrivio nello stesso orario. A Eboli, l’incontro si terrà in piazza della Repubblica dalle 10 alle 13. A Nocera Superiore, i rappresentanti di Forza Italia saranno presenti in piazza Matteotti dalle 10 alle 13.

A Pagani, l’appuntamento è in piazza Sant’Alfonso dalle 10 alle 13. A Roscigno, sarà possibile incontrare i membri del partito in piazza Silvio Resciniti dalle 10 alle 18. A Sala Consilina, l’incontro avverrà in via Giuseppe Mezzacapo, 112 dalle 10 alle 13. A Castellabate, Forza Italia sarà presente in piazza Lucia dalle 9 alle 13. A San Valentino Torio, l’appuntamento è in piazza Amendola dalle 10 alle 13.

A Sant’Egidio del Monte Albino, l’incontro si terrà in viale Kennedy dalle 10 alle 13. A Sarno, i rappresentanti di Forza Italia saranno presenti in piazza V Maggio dalle 9 alle 13. Infine, a Pontecagnano Faiano, l’appuntamento sarà in piazza Sabbato dalle 17 alle 20.

Le finalità

Lucia Vuolo, Giuseppe Ruberto, Francesco Pastore e Costabile Spinelli, co-coordinatori provinciali di Forza Italia Salerno, hanno espresso la loro volontà di rinnovare l’appuntamento in piazza con i sostenitori e i militanti.

L’obiettivo principale è quello di portare il progetto di Forza Italia tra la gente per farlo conoscere a un numero sempre maggiore di cittadini, specialmente ai giovani che desiderano avvicinarsi al mondo della politica per vivere un’esperienza nuova e contribuire concretamente al proprio territorio.

I co-coordinatori hanno sottolineato l’importanza delle Giornate del tesseramento, in particolare in questa edizione, poiché è la prima che si svolge dopo la scomparsa del loro amato Presidente. Hanno voluto rendere omaggio al loro leader e proseguire con determinazione e unità.