Forza Italia si raduna a Paestum: convention in onore di Silvio Berlusconi

Dopo il grave lutto subito, con la morte del suo fondatore, Silvio Berlusconi, Forza Italia si riorganizza. Antonio Tajani prenderà il testimone in questa nuova era politica che andrà avanti senza il Cavaliere. Il prossimo 22 giugno partirà l’iter che porterà al congresso. La famiglia Berlusconi continuerà a garantire il necessario sostegno al partito, soprattutto sul fronte finanziario, come emerso in una telefonata tra lo stesso Tajani e Marina Berlusconi.

L’appuntamento di Paestum

E proprio l’ex premier e leader del partito sarà al centro della convention che Forza Italia ha organizzato per il prossimo settembre nel Cilento, a Paestum.

L’appuntamento è per il 29 settembre. “Abbiamo scelto quella data per far sì che quella giornata sia sempre per noi una giornata di mobilitazione e un modo per onorare la memoria di Berlusconi e fare in modo che da lassù possa vedere la mobilitazione della sua creatura che intende andare avanti senza cedimenti e tentennamenti continuando a essere il centro non solo del centrodestra ma della vita politica italiana“, ha detto Tajani.

La scelta della data

Una scelta non casuale quella del 29 settembre considerato che in quel giorno Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. La convention proseguirà per 3 giorni. Il programma è ancora in via di definizione.