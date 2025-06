“Forum di Arte e di Tornanza: innesti culturali nei borghi”, appuntamenti a Sessa Cilento e Pioppi

Dal 27 al 29 giugno è in programma a Sessa Cilento e a Pioppi il Forum di Arte e Tornanza: innesti culturali nei borghi.

Il Forum

Il Forum finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU nell’ambito del Bando Attrattività dei Borghi, è organizzato da ItaliaFestival, l’associazione di categoria che riunisce alcuni dei più importanti festival presenti sul territorio nazionale.

Gli appuntamenti

La tre giorni di incontri e appuntamenti tra Palazzo Coppola (Valle di Sessa Cilento) e il Museo Vivente della Dieta Mediterranea (Pioppi) vuole essere proprio l’occasione per riflettere sulle potenzialità di sviluppo economico-sociale che la Cultura e gli eventi festivalieri possono esprimere soprattutto nelle zone interne del Sud Italia.

L’incontro a Palazzo Coppola

Nell’ambito del Forum, il Progetto Tornanza ha organizzato per il giorno 27 giugno alle ore 14:30 presso Palazzo Coppola l’incontro “Una legge per la Tornanza”: un momento di confronto aperto sulla proposta di legge per la Tornanza che mira a promuovere il ritorno nei territori a rischio spopolamento. Da venerdì a sabato saranno poi esperti, studiosi, operatori culturali e amministratori locali ad alternarsi nei dibattiti sul ruolo della Cultura nel favorire reti e sinergie politiche, economiche e sociali.

Live di Napoleone a Pioppi

Il Forum si concluderà in musica, domenica 29 giugno alle 21:30 con il live acustico del cantautore Napoleone a Pioppi con ingresso libero. Il programma completo è consultabile on line sul sito del Comune di Sessa Cilento.