Forum dei Giovani di Capaccio Paestum, le iniziative in programma per il 2024

Il 2024 sarà un anno ricco di eventi per il Forum dei Giovani di Capaccio Paestum. Alcuni di questi hanno preso il via ad inizio febbraio, altri invece sono in programma a partire dalla prossima settimana.

Tra questi il progetto “Let’s (N)eet (A)pP!” che si pone come finalità la re-integrazione sociale e il consequenziale miglioramento della possibilità di formazione e ingresso nel mondo del lavoro dei Neet del territorio, cioè dei giovani “Non in istruzione, in lavoro o in formazione”. Formazione, orientamento, sviluppo delle competenze, sono questi alcuni dei punti che verranno trattati con i giovani.

Le parole del presidente Pecoraro

Anche il Presidente del Forum Alessandro Pecoraro ci tiene a precisare che sarà un evento molto importante: “Per questo 2024 stiamo proponendo un grande progetto Let’s Neet App, che è portato avanti dal Comune di Capaccio Paestum in collaborazione con Moby Dick ETS, l’ente per il terzo settore di Salerno.

L’iniziativa è a favore dei Neet, i ragazzi dei 16 e 35 anni che non studiano e non lavorano, residenti nel Comune di Capaccio Paestum.

Questo prevede una serie di iniziative in maniera particolare due corsi di formazione, uno in digital marketing e uno in operatore della promozione turistica e dell’accoglienza turistica. I due corsi si terranno presso la sala Hera Argiva a Ponte Barizzo. Il corso in digital marketing si terrà il lunedì e il mercoledì dalle 15:00 alle 19:00, mentre il corso in operatore della promozione dell’accoglienza turistica si terrà il martedì e il giovedì Dalle 10:00 alle 15:00. I corsi si terranno dal 12 febbraio a maggio”.

Il Fanta Forum

L’importante lavoro del Forum non si ferma qui, infatti è in corso anche il Fanta Forum.

Al fantacalcio dove sono iscritte circa 40 persone, ogni settimana vengono premiati i migliori due di giornata.

In biblioteca a Piazza Santini invece ogni mercoledì il Forum sta portando avanti, insieme al maestro Giuseppe Della Pepa, un corso di chitarra classica e elettrica.

Questi sono soltanto altri due dei tanti eventi di questo 2024.