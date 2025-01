Formazione e vita a San Mauro Cilento con il corso gratuito B.L.S.D.

Un appuntamento sentito e partecipato quello dello scorso weekend nell’Aula Consiliare del Comune di San Mauro Cilento, dove si è tenuto il corso gratuito di B.L.S.D. (Basic Life Support con Defibrillazione), promosso dalla Farmacia De Pascale in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Associazione “Vallocuore”.

L’iniziativa

Alla giornata interamente dedicata alla salute, i partecipanti hanno avuto modo di mettere in pratica tutte le tecniche fondamentali per il primo soccorso, tra cui la disostruzione delle vie aeree per adulti, lattanti e bambini, la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e il corretto utilizzo del defibrillatore per diverse fasce d’età.

Il corso

Il corso ha offerto un’opportunità preziosa per la comunità, dotando i cittadini di competenze essenziali per gestire emergenze e potenzialmente salvare vite umane. L’alta partecipazione ha dimostrato la consapevolezza crescente sull’importanza della formazione sanitaria di base. Un ringraziamento sentito agli organizzatori che hanno reso possibile questo importante momento di preparazione e prevenzione, contribuendo a rendere San Mauro Cilento una comunità più sicura e resiliente.