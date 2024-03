Eboli, corso BLSD: tutto pronto per la seconda edizione dell’iniziativa

Tutto pronto per la seconda edizione del corso BLSD dell’iniziativa promossa da Ermice Aps e So.La.Vi onlus. Si era registrata grande atteso attorno a questa iniziativa che torna, con il secondo corso, organizzato e promosso da Ermice Aps e So.La.Vi onlus. Un appuntamento, questo con il Corso BLSD che propone un programma importante per apprendere le tecniche di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) e defibrillazione, fondamentali per salvare vite umane in situazioni di emergenza.

L’appuntamento

L’appuntamento, fissato per il prossimo sabato 16 marzo 2024 alle ore 15.30 presso la Med Green spa, via Cefalonia 1, Eboli vede coinvolta la società che investe e promuove progetti che hanno un forte impatto sociale. Insieme a L’Ermice APS hanno avviato una partnership, partendo dalla Regione Campania, per selezionare e promuovere insieme progetti che possono produrre importanti risultati sociali. Il corso, tenuto da istruttori altamente qualificati, offrirà ai partecipanti la possibilità di acquisire competenze cruciali nel campo della salute e del pronto intervento. Ogni partecipante riceverà un certificato IRC valido su tutto il territorio nazionale.

La IRC (Italian Resuscitation Council) gruppo Italiano per la Rianimazione cardiopolmonare, garantisce una formazione riconosciuta e di valore.

Le info utili

Il corso BLSD è aperto a tutti gli interessati, con un limite massimo di 30 partecipanti, al fine di garantire un’esperienza di apprendimento efficace e personalizzata. La partecipazione al corso BLSD offre un’opportunità senza precedenti per la comunità locale di acquisire competenze vitali nella gestione delle emergenze mediche.