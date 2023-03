Fondi Pnrr per riqualificare e migliorare il parcheggio: Felitto avvia i lavori

Il parcheggio di via Francesco Alario a Felitto, sarà sottoposto ad un intervento di manutenzione straordinaria per riqualificarlo e migliorarlo.

Finanziamento PNRR per la riqualificazione

Grazie ad un finanziamento di 17.135 euro, Felitto potrà finalmente intervenire sul parcheggio di via Francesco Alario. Il progetto definitivo ed esecutivo è già stato elaborato e i lavori partiranno quest’anno, utilizzando i fondi dell’annualità 2023.

Il contributo per la riqualificazione del parcheggio rientra tra quelli del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Questi fondi sono stati erogati per le Infrastrutture Sociali del Sud, a beneficio dei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Migliorare la qualità della vita degli automobilisti

Il parcheggio di via Francesco Alario è uno dei principali punti di sosta per i residenti e i turisti che visitano Felitto. Grazie ai lavori di riqualificazione, l’amministrazione comunale potrà finalmente migliorare un servizio in favore degli utenti, garantendo loro un parcheggio sicuro, funzionale e rispondente alle loro esigenze.

Un intervento necessario per il futuro del paese

La riqualificazione del parcheggio di via Francesco Alario è un intervento di piccola entità ma necessario. Grazie al finanziamento del PNRR, l’amministrazione comunale potrà finalmente garantire la necessaria manutenzione.