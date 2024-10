Fondi per l’acquisto di eco – compattatori, ecco i Comuni ammessi a finanziamento

Fondi in arrivo per l’acquisto di eco-compattatori con lo scopo ridurre il numero di rifiuti in plastica favorendone il riciclo; è stata pubblicata, infatti, la graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento relativa al “Programma Sperimentale Mangiapalstica”.

I Comuni beneficiari delle risorse

Con il relativo Decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha promosso l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo.

Sono 345 i Comuni ammessi a contributo per un totale di quasi 10 milioni di euro per l’annualità 2024. Nel salernitano ci sono: Castelnuovo Cilento, Postiglione, Sessa Cilento, Valva, Santomenna, Santa Marina, Cetara, Celle di Bulgheria, Roccagloriosa, Rofrano, Torraca, Bracigliano, Torchiara, Serre, Maiori, Pertosa, Sant’Angelo a Fasanella.

Cos’è il “Mangiaplastica”

Un eco-compattatore è un macchinario per la raccolta differenziata in grado di ridurre il volume di bottiglie di plastica (PET), flaconi di detersivi e lattine di alluminio ,favorendone il riciclo. Rappresentano una tecnologia molto avanzata perché in grado di rendere pulito il materiale smaltito al punto da poter essere riciclato nell’immediato.