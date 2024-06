Roccadaspide, inaugurato il dispositivo mangiaplastica: sconti e vantaggi per i cittadini che vi conferiranno la plastica

A Roccadaspide è attivo il mangiaplastica acquistato grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero della Transazione Ecologica e posizionato in via Roma. Per un corretto utilizzo del mangiaplastica bisognerà strisciare la tessera sanitaria dell’utente nel lettore, con la banda magnetica dal lato indicato e attendere l’apertura della bocca di immissione.

Dopodiché bisognerà inserire la bottiglia nell’apertura del mangiaplastica verificando che non vi sia stata rimossa l’etichetta con il codice a barre utile a riconoscere la plastica e quindi attendere la stampa dello scontrino.

Per ogni bottiglia conferita, di qualunque formato, gli utenti riceveranno un ecobonus equivalente a 5 centesimi di euro.

Al raggiungimento di 100 ecobonus, gli utenti potranno ritirare, presso il Comune di Roccadaspide, una carta prepagata da 5,00 euro da poter utilizzare presso le “Case dell’Acqua” installate sia presso il capoluogo che nelle frazioni.

“Abbiamo chiesto il contributo per l’acquisto del mangiaplastica al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica; anche attraverso l’utilizzo di questi strumenti tecnologici vogliamo favorire la raccolta selettiva e migliorare il riciclo” ha fatto sapere il sindaco, Gabriele Iuliano invitando tutti a sfruttare l’utile dispositivo.