Finite le speranze per l’Agropoli, niente ripescaggio in Serie D

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 non parteciperò al prossimo campionato di Serie D. La formazione bianco azzurra, infatti, non è stata ripescata. Solo cinque tra le formazioni aventi diritto sono riuscite a rientrare in quarta serie. I delfini erano decimi.

Il ripescaggio, quindi, premia Portogruaro, Caravaggio, Sporting Club Trestina, Boreale e Varese.

Le decisioni del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale si è riunito oggi escludendo Arzachena, Viterbese, Torviscosa, Sambenedettese, Seregno e Mantova. Accolti, invece, i ricorsi di Avezzano, Castrovillari e Locri. Ma anche con le esclusione di queste tre l’Agropoli non sarebbe riuscito ad accedere in D.

Il futuro

A questo punto i cilentani hanno di fronte un futuro incerto, senza società e senza volti nuovi all’orizzonte interessati a rilevare la squadra dopo la scelta di Carmelo Infante di lasciare la dirigenza.