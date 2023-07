U.S. Agropoli, Infante lascia: “anni intensi, ho dato tutto me stesso”

Terremoto in casa U.S.Agropoli. Carmelo Infante attraverso una nota diffusa dalla compagine bianco-azzurra, ha comunicato “a malincuore, di dover lasciare la guida societaria”. Una scelta che sarebbe legata motivi di salute, come lui stesso ha dichiarato.

Le parole di Infante

Queste le sue parole: “Purtroppo con enorme dispiacere ho deciso di non continuare la mia avventura ad Agropoli. Purtroppo la mia salute non mi permette di continuare, Agropoli è una piazza importante e fatta di persone eccezionali e merita persone con carisma e voglia. Sono stati due anni intensi nei quali ho dato tutto me stesso anche oltre le mie disponibilità. Abbiamo fatto qualunque cosa per portare il nome di Agropoli più in alto possibile”.

“Una decisione sofferta”

“La decisione, sofferta, arriva dopo una serie lunghissima di valutazioni. Ma come precisato ad inizio messaggio per me, in questo momento, è impossibile andare avanti. Questa piazza però che mi ha dato tantissimo potrà sempre contare su un mio contributo. Agropoli per me ci sarà sempre e sarà sempre nel mio cuore. Non dimenticherò nemmeno un istante di questi due anni. Abbiamo gioito e sofferto sempre insieme come una grande famiglia. Per Agropoli ho dato tutto me stesso ma allo stesso tempo sono stato ripagato da un grande amore”. Così conclude l’ormai ex patron dei delfini.