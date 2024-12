Finisce in parità la sfida del Dirceu tra Ebolitana e Solofra

Solo un pareggio al Dirceu, eppure la formazione di Liquidato meritava i tre punti. L’Ebolitana cerca il riscatto contro il Solofra, dopo la sconfitta nel derby ad Agropoli.

La gara

Prima azione degna di nota al decimo minuto: Pesce serve Giogio che appena entrato in area, lascia partire un diagonale insidioso che termina di poco a lato. Passano due minuti e sempre Giorgio da fuori area, prova un tiro a giro:conclusione alla destra di Faggiano, rimessa laterale. Buona azione personale di Evacuo che al 24’, tira rasoterra appena entrato in area, para a terra Faggiano. Occasione ghiotta per Giorgio dopo 27’: imbucato di Evacuo per Giorgio che entra in area, tira a botta sicura, ma non spiazza Faggiano, che si supera bloccando la sfera.

Il Solofra tenta una timida reazione, ma la difesa dell’Ebolitana non concede spazi. Finisce il primo tempo, senza recupero.

Riprende il match

Subito Ebolitana pericolosa al primo minuti con Giorgio, diagonale a lato di poco. Due minuti dopo Solofra in vantaggio: Robustelli da fuori area trova la rete della domenica. Palla sotto l’incrocio dei pali, nulla da fare per Izzo. Vicinissimo al pareggio Giorgio dopo 14°minuti: diagonale che sfiora il palo e finisce fuori. Rete annullata per fuorigioco ad Evacuo, al 18’. Due minuti dopo, Iuliano mette a lato per il Solofra. Pareggia l’Ebolitana con Esposito al 25 esimo: Tedesco cross perfetto per Esposito, che di testa mette in rete. Cinque di recupero e triplice fischio finale.